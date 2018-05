Alcol vietato a Spezia dopo le 21

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAG - Alcol vietato nel centro cittadino e nel quartiere Umbertino, aree della movida o considerate 'a rischio'. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza, in vigore da domani, che vieta la vendita e la somministrazione di bevande anche per asporto dopo le ore 21. La somministrazione dopo tale orario sarà permessa solo nei dehors e nelle aree gestite dai locali.

L'ordinanza sarà in vigore sino al 24 giugno, ma è possibile venga estesa al resto dell'estate per prevenire fenomeni di degrado e a tutela della sicurezza e della quiete pubblica.

"Proseguiremo ad attivare provvedimenti che tutelino il rispetto reciproco delle persone con l'augurio di vivere un'estate spezzina divertendoci responsabilmente" è la raccomandazione del primo cittadino. La multa prevista è di 300 euro, con la segnalazione all'ufficio commercio per eventuali limitazioni all'attività commerciale che trasgredisce.