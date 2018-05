Sposta soldi, indagato bancario Popolare

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Potrebbe finire con un nulla di fatto, se una delle vittime non dovesse presentare querela, l'indagine nei confronti di un direttore della filiale di Banca Popolare di Sestri Levante (e non di Carige), accusato di essersi appropriato di 160 mila euro di due clienti. Il dirigente, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, ha restituito 130 mila euro a un cliente, mentre per gli altri 30 mila dovrebbero essere restituiti a breve. Nel frattempo però, dopo l'entrata in vigore di un nuovo decreto d'ufficio che prevede la procedibilità a querela per alcuni reati (tra cui appunto l'appropriazione indebita) se nessuno dovesse presentare denuncia, il direttore verrebbe prosciolto. Il funzionario aveva ricevuto i soldi dai clienti e li aveva spostati su un altro conto in un altro istituto. Era stata la stessa banca, durante una verifica interna, ad accorgersi di quanto accaduto.