Terzo Valico: Consiglio Liguria, avanti

La costruzione del Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano, deve andare avanti.

Lo ha indicato al Governo il Consiglio regionale della Liguria approvando un ordine del giorno presentato dal Pd, che impegna la Giunta Toti ad "attivarsi in tutti i livelli istituzionali affinché la realizzazione dell'opera venga assicurata nei tempi stabiliti, entro il 2022". La votazione ha 'diviso' Lega e M5S.

Sono stati 23 i voti a favore (Pd, centrodestra, Rete a Sinistra), 5 i contrari (M5S). Il documento impegna la Giunta a "stanziare risorse per la formazione dei disoccupati che verranno assunti negli appalti dell'opera e a vigilare sulla sicurezza e salute dei lavoratori". "Un'opera da 6 miliardi, strategica, non c'è nel contratto di Governo M5S-Leg, - dice Giovanni Lunardon (Pd) - potrebbe essere ridiscussa dal Comitato di conciliazione M5S-Lega". "Lo stop ai cantieri non è previsto nel contratto di Governo, quindi le parti condividono la nostra posizione", dice il governatore Giovanni Toti.

"Il Terzo Valico è un'infrastruttura fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra Regione, non dev'esserci nessun margine di dubbio", commenta il capogruppo della Lega Franco Senarega. "Il Terzo Valico è un progetto vecchio, fatto male, uno spreco di risorse. - attacca Alice Salvatore (M5S) - E' giusto spendere i soldi per fare le opere, non fare le opere per spendere i soldi. Da 28 anni si attende la realizzazione del Terzo Valico, il M5S è nel consiglio regionale ligure dal 2015, ciò dimostra che i problemi si trascinano da tempo e che l'opera è inutile". Secondo il consigliere Marco De Ferrari (M5S) "nel Comitato di conciliazione del Governo Lega-M5S, il movimento non arretrerà di un centimetro sullo stop ai lavori dell'infrastruttura". "Incredibile, per la prima volta nella mia vita sono d'accordo con il consigliere Lunardon, - afferma il capogruppo FdI Matteo Rosso - il diavolo e l'acqua santa sono d'accordo sul Terzo Valico". "L'opera oggi dev'essere conclusa, anche se non era da iniziare", sostiene il capogruppo di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria Giovanni Pastorino. "Chi è contro l'opera, è contro Genova e il suo sviluppo", risponde Angelo Vaccarezza (Forza Italia)