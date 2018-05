Sposta soldi clienti, indagato bancario

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Ha preso i soldi dai conti correnti di due conoscenti, in totale 160 mila euro, e li ha girati su un altro deposito bancario. Per questo il direttore di una filiale di Banca Carige è stato indagato dal sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà con l'accusa di appropriazione indebita. I fatti risalgono al 2016. L'uomo, difeso dagli avvocati Nicola Scodnik e Sandro Vaccaro, ha già restituito la maggior parte dei soldi.

L'inchiesta era nata dalla segnalazione dello stesso istituto di credito che si era accorto del trasferimento durante un controllo interno. I soldi non erano stati usati per fini personali e, secondo quanto raccontato dal direttore, erano stati trasferiti su altri conti come espressamente richiesto dagli stessi clienti.