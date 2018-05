A Imperia santini elettorali oggetti da collezione

A Imperia, città in cui alle amministrative di giugno scenderanno in campo otto pretendenti alla carica di sindaco, supportati da oltre cinquecento candidati al Consiglio comunale, il classico 'santino' elettorale diventa oggetto di culto, quasi da collezione. Tanto che su Facebook è nato un gruppo dal titolo 'Scambio Santini Elettorali Imperia'. "Qui non si parla di politica - avvertono gli ideatori e amministratori del gruppo -. Lo scopo è facilitare la raccolta e lo scambio di santini elettorali affinché la contemplazione dei volti stampati su cartoncino ci aiuti a superare con un sorriso le difficoltà quotidiane". Un gruppo di natura goliardica, che ha già decine di iscritti il cui numero è in crescita.