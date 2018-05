A Roma incontro Ferrero-Giampaolo

Avverrà domani a Roma l'incontro tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo per parlare del futuro. Saranno presenti anche altri dirigenti del club ligure: sarà un vertice importante, decisivo per capire se Giampaolo resterà ancora sulla panchina della Sampdoria. Il tecnico nelle scorse settimane era stato chiaro: c'è la massima volontà di restare ma vuole capire anche i progetti della dirigenza per la prossima stagione.