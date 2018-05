Bando Aster discrimina stranieri

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Il tribunale di Torino, con ordinanza, ha dichiarato discriminatorio il bando pubblicato da Aster nell'ottobre del 2017 in cui veniva impedita la candidatura di stranieri nella graduatoria per apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico. Aster dovrà ora pagare le spese legali e riaprire i termini per le domande ammettendo alla selezione tutti gli stranieri con permesso di soggiorno. A dare notizia della condanna della società pubblica per le manutenzioni del Comune è l'associazione studi giuridici sull'immigrazione che subito dopo la pubblicazione del bando aveva inviato ad Aster una segnalazione sull'illegittimità del bando stesso. "Grazie a queste persone dovremo dire ad altre 10 che non le possiamo assumere e Aster dovrà fare a meno di addetti che sarebbero stati preziosi, perché sarebbero stati inseriti in un settore critico come quello della manutenzione del verde", commenta Paolo Fanghella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova.