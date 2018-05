Torna su binari elettromotrice storica

Ha il sapore di un Orient Express versione local l'elettromotrice A2 del 1929 completamente restaurata, dotata di carrozze di prima e seconda classe con sedili rossi e rifiniture in teak, che sarà in servizio al sabato su prenotazione sui 24 chilometri della ferrovia storica che collega Genova col suo entroterra, il trenino Genova- Casella. "L'elettromotrice, che chiamo la Signora in rosso, è un tassello per la manutenzione di una rete che ha una valenza di trasporto pubblico locale e sta diventando sempre più importante per il turismo - ha detto l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino -. C'è un turismo di nicchia per questi treni romantici ma anche una domanda di spunti originali per il turismo del genovesato e della Liguria". L'amministratore unico di Amt Marco Beltrami, con l'ingegnere Giampiero Fabbri di Amt hanno spiegato che gli ultimi restauri della A2, di un locomotore diesel e di una carrozza storica sono costati un milione di euro e quasi 3 anni di lavoro per i tecnici Amt.