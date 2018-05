R1 in Silicon Valley incontra robottino Star Wars C1P8

I ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in occasione della partecipazione alla Maker Faire di San Mateo, nella Silicon Valley, all'interno dello spazio riservato alla Ice, hanno sperimentato gli algoritmi di riconoscimento visivo e gli aspetti legati all'interazione uomo-macchina utilizzando il robot umanoide R1.

L'aspetto di R1 ha suscitato empatia nei partecipanti e in particolare nei più giovani che si sono avvicinati al robot cercando un contatto fisico. Alla base di questa reazione del pubblico, il design del robot realizzato grazie a accorgimenti frutto degli studi del team Iit nel campo dell'interazione uomo-macchina, come l'orientamento del volto verso l'interlocutore e la simulazione del battito delle ciglia.

Durante Maker Faire sono stati testati gli algoritmi che permettono al robot di identificare la presenza di una figura umana nel suo campo visivo riconoscendone i tratti principali del volto e le nuove capacità di apprendimento