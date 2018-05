Panchina-manifesto contro femminicidio

"L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano". La frase è stata scritta da quattro studentesse del liceo Parentucelli di Sarzana che hanno dipinto in rosso una panchina di fronte alla Fortezza medicea facendola diventare un manifesto contro il femminicidio. Sulla panchina sono state inoltre dipinte due sagome, un uomo e una donna seduti che si tengono per mano. Le studentesse hanno vinto il contest lanciato dal Comune per dire di no alla violenza. "Il progetto ha visto la partecipazione di moltissimi giovani che hanno dato un contributo importante al completamento di questo spazio" ha detto l'assessore alle pari opportunità Beatrice Casini. Quell'angolo della città, dove esiste anche un'altra panchina 'rossa', è dedicato proprio a questo tema.