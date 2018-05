La Spezia dedica una targa a Iacoviello

"Impossibile dimenticare quel giorno, tutto a Genova parla di quella tragedia: una ferita inguaribile che non si rimarginerà mai". Così il direttore marittimo della Liguria Nicola Carlone ha parlato nel corso di una commossa cerimonia alla Spezia nella quale è stata scoperta una targa, in largo Fiorillo di fronte alla Capitaneria di Porto, dedicata alla memoria del secondo capo nocchiere di porto Gianni Iacoviello, spezzino che morì nel crollo della torre piloti di Genova nell'incidente con la Jolly Nero.

Alla cerimonia era presente la famiglia di Iacoviello, di cui oggi ricorrerebbe il compleanno. Il sindaco della città Perluigi Peracchini nel suo discorso ha affrontato una riflessione sulle morti sul lavoro. "Bisogna chiedere cosa si è sbagliato perché non accada più".