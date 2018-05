A Ventimiglia murales Falcone-Borsellino

Un murales che riproduce i magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è in corso di realizzazione da parte dell' associazione "Albintimilium" sul muro del plesso scolastico di via Roma a Ventimiglia e sarà inaugurato alla presenza del sindaco della città di confine, Enrico Ioculano, mercoledì alle 14.30. L'evento si tiene a margine della giornata della legalità. "Un grande murales sull'edificio scolastico di via Roma - spiegano dall'associazione - che sia riflessione e ispirazione sopratutto per le nuove generazioni. Parteciperanno alunni e insegnanti, oltre all'Amministrazione".