Il Torino vince contro Genoa demotivato

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Si chiude con una vittoria a Genova (1-2) la stagione del Torino che espugna il Ferraris grazie alle reti di Falque e Baselli. Finisce invece con la 4/a sconfitta di fila il campionato del Genoa che, raggiunta la salvezza, ha perso motivazioni. Ritmi bassi per una sfida tra due squadre senza obiettivi. Con i due tecnici che provano soluzioni nuove.

Milinkovic Savic esordisce dal primo minuto in porta con il Torino mentre Ballardini schiera la coppia Medeiros-Lapadula.

Quest'ultimo ha la prima vera occasione del match ma il gol lo segna alla mezzora Iago Falque su cross di Belotti. A inizio ripresa Ballardini inserisce Pandev ma sono gli ospiti a andare ancora in gol con Baselli che sfrutta l'immobilità della difesa genoana su un cross teso rasoterra da sinistra di Ansald.

L'ultima carta dei padroni di casa è Pepito Rossi che al 21' sfiora il gol in scivolata, poi ci pensa Pandev a cercare di riaprire il match: prima accorcia (35') poi al 42' fa gridare al pareggio la il pallonetto si infrange sulla traversa.