Genoa, ultima giornata amara, 1-2 col Torino

Ultima giornata amara per il Genoa che mentre saluta il ritorno di Mimmo Criscito tornato sotto le ali del Grifone dopo l'esperienza con lo Zenit, dice arrivederci al suo portierone Perin e cede le armi al Torino che con Falque e Baselli conquista il Ferraris. Il Genoa parte subito in quarta ma al 30' viene gelato da Iago Falque che va a segno su assist di Belotti. Ballardini cambia le carte e fa uscire Veloso per Pandev ma al 13' il Torino ribadisce la volontà di vincere con Baselli, gol in fotocopia rispetto al primo. Il Grifone prova a lanciare Rossi in porta in tutti i modi ma Pepito non riesce a trovare la strada del gol. Al 35' st gli sforzi del Genoa vengono premiati proprio dal macedone, che anticipa anticipare Bonifazi dopo l'entrata in area di Lapadula fermato dal difensore. L'ultima di campionato segna per il Genoa il ritorno di Criscito ma anche l'arrivederci di Perin, visibilmente commosso abbracciato da tutto lo stadio all'uscita dal Ferraris.