Boom visite per Palazzo S.Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Boom di visitatori tra sabato e domenica per Palazzo San Giorgio che per la prima volta è entrato a far parte del circuito dei Rolli. Durante le due giornate di apertura, la sede dell'Autorità di Sistema ha totalizzato circa 2500 presenze. Sono stati moltissimi i genovesi ma anche i turisti italiani e stranieri che hanno potuto apprezzare in particolar modo la Sala del Capitano del Popolo, la Sala delle Compere e il Loggiato che di norma non sono aperti al pubblico. Palazzo San Giorgio è stato inserito all'interno del percorso 'Dal mare alle mura' come punto di partenza per visitare i palazzi costruiti dall'aristocrazia genovese grazie ai proventi del commercio e degli investimenti finanziari. Palazzo San Giorgio, l'antico 'palazzo del mare' voluto dal Capitano del popolo Guglielmo Boccanegra, successivamente sede della Casa delle Compere di San Giorgio, oggi sede dell'Autorità che governa i porti di Genova e Savona, è simbolo dello storico legame tra la città e il mare.