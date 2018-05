Samp, a breve incontro Giampaolo-Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Sarà probabilmente all'inizio della prossima settimana l'incontro tra Marco Giampaolo e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un vertice per decidere i programmi futuri, un punto su cui vuole chiarezza Giampaolo: il mister ha un contratto di altri due anni, la pista Napoli si è raffreddata, ma il tecnico di Bellinzona è pronto a rinunciare all'intesa se non dovesse condividere i piani che saranno illustrati dal massimo dirigente blucerchiato. L'idea di Giampaolo è quella ripartire con un ciclo nuovo ma senza smobilitare l'organico attuale e con obiettivi chiari. Sicura la partenza di Lucas Torreira valutato dalla dirigenza 40 milioni, la speranza del mister doriano è quella che si possa trattenere il centrocampista Dennis Praet, anche se il belga ha una clausola di 28 milioni. E nelle ultime ore ci sarebbe stato per Praet anche un sondaggio da parte di Everton e West Ham che hanno messo sul piatto 25 milioni.