Mille Miglia, la prima volta a Sarzana

(ANSA) - SARZANA, 18 MAG - Per la prima volta la rievocazione della storica competizione automobilistica Mille Miglia passa da un comune ligure. Seicento vetture, di cui oltre 400 auto d'epoca, sono transitate dal centro storico di Sarzana per il timbro dei documenti e per il controllo orario, nella terza tappa da Roma a Parma. Oltre 12 mila persone si sono radunate lungo le vie del percorso, per dare il benvenuto alle auto storiche e ai tanti personaggi famosi a bordo: dal cantante Piero Pelù a Giancarlo Fisichella, ex pilota di F1, dall'ex calciatore Ronald De Boer all'attore Adrien Brody. "Un momento di orgoglio per la nostra città, che oggi gode di una vetrina importante a livello nazionale e internazionale" ha detto il sindaco Alessio Cavarra che ha aperto l'arrivo con un giro a bordo di una vettura del 1937 che aveva gareggiato nella storica competizione. La Mille Miglia, quando però era ancora gara, passò nei pressi di Sarzana nel 1949.