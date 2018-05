Criminalità: sequestro a famiglia sanremese

La questura di Imperia e la Guardia di finanza hanno sequestrato la lavanderia a gettoni "Le mille bolle blu" di Sanremo come misura di prevenzione patrimoniale prevista dal codice Antimafia nei confronti della famiglia Rinaldi, al centro di un'indagine antimafia. Nel gennaio di quest'anno la misura aveva portato al sequestro penale di beni per circa 800 mila euro. Secondo gli investigatori, la lavanderia rappresentava l'unica fonte di reddito apparentemente lecita della famiglia sanremese. E' stato il tribunale di Genova ad accogliere la proposta del questore e ad autorizzare la misura. La misura era stata disposta nell'ambito di un procedimento penale che vede coimputati Giuseppe Rinaldi e i suoi due figli, Matteo e Luca, per traffico di stupefacenti.