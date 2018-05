Alunno sballato in gita,studenti sospesi

(ANSA) - IMPERIA, 18 MAG - Diversi alunni di un istituto di Imperia sono stati sospesi dal preside perché nel marzo scorso, durante una gita scolastica, uno studente minorenne venne trovato semi incosciente nella sua stanza di albergo, a causa del probabile uso di droghe. Il ragazzo venne poi curato in ospedale. Sul caso ora indagano anche i carabinieri. "E' certamente un brutto episodio, contrario ai valori che la scuola propugna - afferma il preside dell'Istituto - ma che avrebbe dovuto restare in ambito scolastico". La vicenda, rimasta riservata per settimane, è emersa dopo i provvedimenti di sospensione.