Tre arresti per furti a anziani,13 colpi

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Gli agenti della Squadra mobile di Genova hanno arrestato, in esecuzione di ordini di custodia cautelare, tre nomadi ritenuti autori di 13 furti in abitazione compiuti ad anziani del capoluogo ligure. Fra i derubati una pensionata ipovedente che è stata anche aggredita perché aveva tentato di opporsi al furto: le hanno portato via 4.500 euro.

Gli arrestati sono due uomini e una donna. Sono stati bloccati all'alba a Genova e in un campo nomadi di Tortona, in provincia di Alessandria. Nella banda spiccava la figura della donna che grazie alle sue capacità persuasive riusciva a raggirare le persone anziane con scuse diverse e poi a farsi aprire la porta delle case. L'indagine svolta dalla squadra mobile di Genova diretta dal primo dirigente Marco Calì era stata avviata un anno fa e si è conclusa all'alba quando sono stati eseguiti gli ordini di custodia cautelare in collaborazione con gli agenti della squadra mobile di Alessandria.