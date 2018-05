Scontro presidente municipio-Bucci

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - "Se non ritratti, ti faccio commissariare"; "Tu devi fare quello che dico io". Sono frasi che il sindaco di Genova Marco Bucci, secondo la denuncia di alcuni cittadini, avrebbe rivolto al presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo (Pd) questa mattina alla fine dell'appuntamento "colazione con il sindaco", in via Piombino, a Certosa. A riferire dell'accaduto alcuni esponenti dell'Anpi di Rivarolo, dell'associazione culturale Mastro Libraio e del comitato Liberi cittadini di Certosa, che erano presenti. "Tutto assolutamente falso" ha replicato Bucci. "La ritengo una accusa non vera ed infamante - sottolinea il sindaco - non possiamo commissariare nessuno a meno di evidenti problemi amministrativi". "Abbiamo bisogno di presidenti che facciano amministrazione e non politica strumentale". Il sindaco, secondo i cittadini, avrebbe chiesto a Romeo di ritrattare alcune dichiarazioni rilasciate all'edizione genovese di Repubblica in cui criticava l'amministrazione per i tagli ai municipi.