Fognini, ho già battuto Nadal in passato

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "L'eventuale quarto di finale contro Nadal? Più volte lo abbiamo fatto andare a casa scontento…".

Fabio Fognini mostra sicurezza in vista della possibile sfida al prossimo turno degli Internazionali Bnl d'Italia contro il tennista maiorchino, che ha già battuto tre volte nella sua carriera. "Se Rafa dovesse battere oggi Shapovalov", riconosce l'azzurro, avversario peggiore non potrebbe capitargli: "Sulla terra rossa - specifica - è il numero uno della storia". Dopo aver eliminato agli ottavi il tedesco Gojowiczyk, il sanremese ammette: "Sto bene - conclude Fognini - ho ritrovato la risposta di rovescio e nell'ultimo periodo avevo fatto molta fatica a trovare e sto gestendo molto bene il servizio. Sono contento perché quest'anno ho vinto tre belle partite a Roma, bisogna rimanere su queste belle sensazioni e portarle dietro per giocare Roland Garros nel migliore dei modi".