Turismo: in Liguria dal red carpet ai percorsi colorati

Sarà #orgoglioliguria il nuovo hashtag della campagna promozionale della Regione per promuovere la stagione turistica estiva 2018, caratterizzata da linee colorate tracciate con una speciale vernice cancellabile lungo le strade dei Comuni o pallini adesivi lungo i selciati storici per indicare i percorsi e le attrazioni ai turisti. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della presentazione del 58/o Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 20 al 25 settembre 2018.

"L'anno scorso abbiamo avuto il 'red carpet', quest'anno avremo più colori, un arcobaleno di colori, abbiamo anche fatto pace con la sovrintendenza", commenta Toti. Linee, nastri e pallini adesivi indicheranno ai turisti cosa c'è in ogni territorio. Il rosso sarà il colore dell'arte, il blu quello delle curiosità, il giallo quello dedicato alle zone d'interesse per i bambini. 'Ambasciatori' nei singoli Comuni racconteranno le eccellenze dei territorio, mentre la Regione fornirà ai Comuni tutto il materiale necessario e ogni ente locale potrà puntare sul proprio 'orgoglio'. Non si tratta dei "soliti" itinerari da guida turistica: la definizione dei diversi percorsi è decisa dai singoli Comuni. L'esperienza di vivere il territorio è suggerita quindi "dalla base": i cittadini diventano soggetti attivi nella creazione dei percorsi di visita, stimolando il racconto che poi sarà diffuso sui social.

Per la prima volta saranno gli stessi liguri a raccontare la propria terra e a mostrare il proprio orgoglio di viverci.

La nuova iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio ai sindaci della Liguria. L'obiettivo è coinvolgerne più degli ottanta che la scorsa stagione hanno partecipato all'iniziativa promozionale del red carpet. (ANSA).