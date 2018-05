Manifesto anti aborto:Bucci,non lo tolgo

"C'è la libertà di pensiero e di espressione in Italia, cosa che talvolta a me negano, ma andiamo avanti lo stesso, c'è la libertà, quindi non mi sembra il caso che noi interveniamo su queste cose". Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della presentazione del Salone Nautico, fa sapere che l'amministrazione comunale non ha alcuna intenzione di intervenire in merito al cartellone pubblicitario anti-aborto dell'associazione ProVita che ha fatto scoppiare polemiche in città. Dopo la levata di scudi di Pd e Cgil, che avevano chiesto l'intervento del garante dell'infanzia e del difensore civico e criticato il contenuto del manifesto chiedendo la rimozione, oggi su Change.org il comitato "Lo decido io" ha lanciato una petizione per chiedere al sindaco di rimuovere il manifesto, così come ha fatto Virginia Raggi a Roma. A metà pomeriggio erano state raccolte circa 200 firme.