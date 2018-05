Cade sul camion e batte la testa, ferito operaio

Un operaio di 48 anni ha riportato un trauma cranico, nel pomeriggio, dopo essere caduto all'interno del camion che stava scaricando ed aver battuto la testa contro il portellone dello stesso. E' accaduto in un cantiere di zona San Martino, ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia. L'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e portato in "codice rosso" all'ospedale di Sanremo, dove i medici lo hanno già sottoposto a una Tac e lo tengono in osservazione. Sul posto anche i carabinieri i tecnici dell'ufficio infortunistico dell'Asl 1 Imperiese, che stanno compiendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare l'eventuale violazione della normativa riguardante la sicurezza nei posti di lavoro. Al momento sembra che l'operaio sia scivolato. (ANSA).