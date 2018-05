Nasconde 50 kg hashish in officina

I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato Luca Castiglione, 53 anni, perché nascondeva 50 chili di hashish nella sua autofficina in via Chiaravagna, a Sestri Ponente. I militari sono arrivati a Castiglione, difeso dall'avvocato Riccardo Caramello, nell'ambito di una serie di controlli per contrastare la diffusione di stupefacenti.

Nell'officina, risultata abusiva, i carabinieri hanno trovato lo stupefacente nascosto dentro un bidone, in un trolley e in un contenitore. L'hashish era suddiviso in panetti di diverse dimensioni e diverse qualità ciascuno contrassegnato da una diversa scritta per indicare quella migliore. L'uomo è stato interrogato oggi dal gip Claudio Siclari che ha disposto la custodia in carcere. Le indagini proseguono per risalire a tutta la catena di spaccio.