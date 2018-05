Luna Park, trasloco da Foce entro l'anno

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - La demolizione dell'edificio Ex Nira potrebbe velocizzare il trasferimento del Luna Park che da 62 anni di svolge in piazzale Kennedy a Genova. Forse già entro il 2018, ma per gli operatori resta la totale incertezza sui tempi e sull'eventuale area alternativa dove trasferire i 60 mila metri quadri di attrazioni, 140 aziende e 400 lavoratori del parco divertimenti. E' emerso dalla commissione consiliare a palazzo Tursi. Fino a oggi sembrava sicuro che almeno l'edizione natalizia sarebbe stata mantenuta nella sede storica della Foce, ma le parole dell'assessore al Commercio Paola Bordilli e di quella all'Urbanistica Simonetta Cenci hanno paventato un' indisponibilità dell'area dalle prossime settimane. Il sindaco ha promesso la demolizione dell'Ex Nira entro fine anno e Cenci ha ribadito che se tutto dovesse andare come nei piani l' abbattimento potrebbe avere il culmine a novembre/dicembre. "Si potrebbe sollevare polvere che potrebbe raggiungere piazzale Kennedy nei giorni dell'allestimento del Luna Park