In pullman con 24 kg stupefacente

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 14 MAG - Una partita di 22 chilogrammi di marijuana e 2 kg di hashish è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Ventimiglia alla barriera autostradale dell'A10, su un autobus spagnolo diretto a Milano.

In manette è finito un cittadino italiano di 50 anni, pregiudicato, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. La droga era suddivisa in trentadue involucri di cellophane coperti da una gelatina profumata, stratagemma usato dal passeggero per confondere i cani antidroga ch prò non ha ingannato Pakros e Taca, i cani in fora alla Guardia di finanza.

I due cani, una volta entrati nel vano bagaglio del pullman sono stati subito attratti da due borsoni, il cui proprietario è stato individuato grazie al riscontro tra biglietto e talloncino dei bagagli.