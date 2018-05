Code Agenzia entrate per rottamazione cartelle

Lunghe code di cittadini stamani a Genova davanti alla sede dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in via Gabriele d'Annunzio per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali prima della scadenza del 15 maggio per presentare la domanda. Alle 8 di stamani la coda era così lunga che usciva dalla sede dell'Agenzia arrivando quasi all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria situato nelle vicinanze. Domani è il termine ultimo per fare domanda di adesione alla nuova edizione della definizione agevolata, altrimenti detta rottamazione bis, relativa ai debiti a ruolo dal primo gennaio 2000 fino al 30 settembre 2017. L'adesione alla definizione agevolata permetterà al cittadino moroso di sanare le irregolarità del passato con enti pubblici e parapubblici senza costi aggiuntivi.