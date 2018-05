Vini e olio a Mare&Mosto a Sestri L.

Alla presenza degli assessori regionali Gianni Berrino al turismo, Stefano Mai all'agricoltura e del sindaco Valentina Ghio, si è aperta a Sestri Levante la manifestazione Mare&Mosto organizzata dalla Associazione Italiana Sommelier e da Mediaterraneo Servizi e dedicata alle eccellenze vinicole e olearie della Liguria. Oggi e domani nei saloni dell'ex convento dell'Annunziata nella baia di Portobello cento espositori di cui diversi del consorzio del prosecco della Valdobbiadene presentano i loro prodotti con degustazioni guidate di piatti tipici, in particolare le acciughe di Sestri Levante, e tavole rotonde. "Vino, olio e pesce rappresentano le nostre eccellenze - ha detto Mai - e sono un volano economico e occupazionale per i settori agroalimentari oltre che per il turismo". Menzione particolare per il maestro focacciaio Giulio Cassinelli di 82 anni che ha iniziato la carriera a Camogli nel 1948 e che ancora oggi in produzione ha sfornato cento focacce al formaggio per espositori e visitatori.