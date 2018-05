Parroco si uccide, fedeli danno allarme

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Un sacerdote di 66 anni, don Ettore Danilo Albi, si è ucciso la scorsa notte nel suo alloggio presso la parrocchia Mater Ecclesiae, in via Fea a Genova. Ad accorgersi della morte del prete sono stati i fedeli che lo aspettavano per la celebrazione della messa e l'incontro con i bambini che avrebbero ricevuto la prima comunione la prossima settimana. I parrocchiani hanno bussato alla porta del religioso senza ottenere alcuna risposta. A quel punto hanno chiamato i soccorsi ma il sacerdote era già morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato una lettera di addio nella quale il prete parlerebbe di una scelta dettata dalla depressione. Ieri pomeriggio il parroco aveva avvertito che avrebbe disertato un incontro per problemi di salute.