Cani guida a tre non vedenti dai Lions

Veronica, una giovane non vedente di Pietra Ligure, ha riacquistato la gioia di vivere grazie ad Orso, un labrador di 2 anni che le è stato regalato grazie a tre anni di raccolte fondi da parte dei Lions Santa Lucia di Genova.

Veronica è una dei tre non vedenti liguri che ieri hanno ricevuto un cane guida. La consegna di Orso è avvenuta al teatro Carlo Felice in occasione del congresso di chiusura dell'anno dei Lions. Ad affidare il cane alla donna è stato il presidente del Santa Lucia Gabriele Alberti in compagnia di molti dei promotori dei concerti ed eventi musicali ed artistici svolti a Genova per raccogliere i fondi, fra cui Francesco Di Biase. La non vedente è stata selezionata dalla graduatoria nazionale dei richiedenti del centro di addestramento dei cani guida di Limbiate (Milano). Ogni cane costa circa 10mila euro e migliora in modo sensibile la vita di un non vedente che acquista un' indipendenza sino ad allora impensabile