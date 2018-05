Comunali Imperia,ottava lista è genovese

(ANSA) - IMPERIA, 12 MAG - Sono otto i candidati sindaco per il Comune di Imperia. L'ottavo è il genovese Carlo Carpi, 35 anni, imprenditore e mandatario commerciale di complessi siderurgici e petroliferi su scala nazionale appoggiato dalla lista civica 'Carlo Carpi - Insieme per Imperia' composta da 21 candidati tutti residenti nel capoluogo ligure, tranne uno che è di Camogli. La lista di Carpi si ispira a 'L'uomo Qualunque', il movimento sorto attorno all'omonimo giornale fondato a Roma nel 1944 da Guglielmo Giannini. "Ho deciso di candidarmi per impedire l'eterno ritorno di alcuni politici - ha detto Carpi - che non hanno il buon senso di comprendere che forse è arrivato il momento di lasciare spazio al nuovo che avanza". Carpi sembra far riferimento all'ex ministro Claudio Scajola. Alla domanda perché gli imperiesi dovrebbero votare candidati che provengono da fuori, Carpi risponde: "Perché non contenti del sistema politico locale che si auto perpetua nella mancanza di una concreta concorrenza organizzata a livello locale".