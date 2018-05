Cade da scala e vola per 7 metri, grave

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 MAG - Un uomo di 78 anni è precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era su una scala appoggiata alla facciata di un palazzo. L'uomo, che risulterebbe collaboratore familiare nella ditta del figlio, era intento a cambiare un condizionatore quando per cause in corso di accertamento è caduto. Le sue condizioni sono gravi: soccorso è stato trasportato con l'eliambulanza dei vigili del fuoco all'ospedale san Martino di Genova. Sul posto anche 118, vigili urbani, vigili del fuoco e personale della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl 5 che ha disposto il sequestro del cortile del palazzo in cui è caduto l'anziano.