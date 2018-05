Cade da moto, gamba amputata

Un motociclista di 26 anni residente a Centallo (Cuneo), Michele B. si è gravemente ferito e ha subìto l'amputazione traumatica di una gamba in un incidente avvenuto questa mattina sulla statale 20 del Col di Tenda, nel territorio comunale di Olivetta San Michele (Imperia). Secondo quanto ricostruito grazie alla testimonianza di un altro centauro, l'uomo viaggiava in sella a una Yamaha 600 e si trovava sulla linea di mezzeria della strada quando in fase di accelerazione ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guard rail agganciandosi con la gamba e restando appeso a testa in giù nel vuoto. Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale operativa del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e un equipaggio della Croce Verde Intemelia. Il motociclista è stato stabilizzato e portato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova dove è ricoverato in prognosi riservata.