A fuoco campeggio a Cogoleto

Un incendio è divampato poco prima delle 12 nel campeggio Osservatorio di Cogoleto. Sul posto hanno operato 4 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Non si registrano feriti. Gli ospiti presenti e il personale è stato allontanato per consentire le operazioni. Sul posto anche la squadra di polizia giudiziaria per accertare le cause del rogo.