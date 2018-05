Tenta rapina con un apribottiglie, preso

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Ha tentato di rapinare un negozio di scarpe con un apribottiglia da bibita ma la commessa l'ha messo in fuga. Preso alla polizia, si è ribellato all'arresto e ha lievemente ferito un poliziotto. Per questo, oltre alla tentata rapina, un ragazzo di 20 anni con pregiudizi di polizia è stato denunciato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti in un negozio di scarpe di Genova Prà, nel ponente di Genova. Il ragazzo è entrato con il passamontagna in testa e l'apribottiglie in mano. La commessa ha intuito le sue intenzioni e l'ha cacciato via. L'allarme ha permesso ai poliziotti delle volanti di giungere sul posto in pochi minuti e dopo una ricerca nelle vie di Prà il ragazzo è stato intercettato. Alla vista degli agenti il giovane ha reagito aggredendo e ferendo un poliziotto. Bloccato, è stato denunciato per tentata rapina e resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale.