Pista ciclabile di 18,5 km a Ponente

Siglata tra Regione e Comuni l'intesa per la realizzazione della pista ciclopedonale nelle ex aree ferroviarie tra San Lorenzo al mare e Andora, un tracciato di 18,5 km che farà parte di un unico percorso di oltre 40 da Ospedaletti (Imperia) a Andora (Savona). Presenti alla firma il governatore Giovanni Toti, gli assessore regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, i sindaci Carlo Capacci (Imperia), Giacomo Chiappori (Diano Marina), Valerio Urso (San Bartolomeo al mare), Gian Paolo Giordano (Cervo) e Mauro Demichelis (Andora). "L'accordo di oggi rappresenta un ulteriore tassello da aggiungere al quadro più generale della Ciclovia Tirrenica, per creare un'unico percorso che da Ventimiglia arriva a Civitavecchia", ha detto Giampedrone. Per il governatore Toti "l'atto è un tassello importante per una nuova valorizzazione turistica della Liguria".