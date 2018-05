La Liguria come set si presenta a Cannes

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - La Liguria vista come set cinematografico, attraverso le voci dei registri stranieri che hanno girato sul nostro territorio, al centro dell'evento "La Liguria sullo schermo. Luoghi servizi e incentivi per girare in una regione amica del cinema", organizzato da Genova Liguria Film Commission a Cannes. L'iniziativa, alla quale hanno partecipato l'assessore alla cultura del Comune di Genova, Elisa Serafini e Cristina Bolla, presidente di Liguria Film Commission, è stata l'occasione per una serata di promozione del territorio. "Film, serie TV e spot possono portare un indotto di milioni di euro sul territorio - ha spiegato l'assessore alla cultura Elisa Serafini - e anche questo è marketing territoriale. Un beneficio doppio, durante la produzione del film, con un guadagno per hotel, operatori commerciali e allestitori, e una volta trasmesso il film o la serie, potremo beneficiare di tutto quel turismo che si muove anche perché influenzato da ciò che vede sullo schermo".