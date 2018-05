Incidente auto-moto, muore 45/enne

Un motociclista di 45 anni di Chiavari è morto questa sera in un incidente avvenuto alle 20 sulla statale Aurelia fra Chiavari e Zoagli, nel levante di Genova. La moto si è scontrata con un'auto. L'incidente è avvenuto nell'unica corsia a mare della galleria delle Grazie che a causa di uno smottamento è percorribile a senso unico alternato regolato da un semaforo. L'allarme per l'incidente è stato lanciato da alcuni automobilisti. Sul posto sono giunti i medici del 118 di Lavagna che hanno provato a lungo a rianimare il ferito. Le indagini e i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate dai poliziotti della stradale e del commissariato di Chiavari.