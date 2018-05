Genova, suolo pubblico gratis fino 15/9

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - L'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli ha deciso di concedere fino al 15 settembre l'occupazione suolo pubblico gratuita per tutti quei commercianti genovesi che, in occasione di Euroflora 2018, hanno allestito addobbi, decorazioni e arredi floreali. Al momento la gratuità era prevista fino al 13 maggio. "I commercianti della città, singoli e consorziati, - sostiene l'assessore Bordilli - hanno accolto e supportato la manifestazione con grande entusiasmo e generosità, organizzando in autofinanziamento allestimenti di particolare impatto scenico. Gli arredi verdi e floreali prodotti hanno costituito un elemento importante a sostegno delle attività di accoglienza prodotte dal Comune. Il nostro vuole dunque essere un ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato attivamente a rendere la nostra città ancora più bella".