Agricoltura ligure, 22% aziende è rosa

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Sono 3.446 le imprese agricole a conduzione femminile attive nel primo trimestre del 2018 in Liguria, il 22% del totale. Lo rivela Coldiretti Liguria analizzando l'ultimo report di Unioncamere in occasione del rinnovo dei vertici regionali di 'Donne Impresa'. La nuova responsabile regionale è Cristina Adelmi, titolare di un allevamento biologico di bovini da latte a Varese Ligure (La Spezia): "Sono orgogliosa di poter rappresentare le donne di Coldiretti Liguria - commenta - sempre più numerose e sempre più riconosciute come imprenditrici sotto ogni punto di vista: il nostro modus operandi nasce all'interno della famiglia e poi si sviluppa nell'attività agricola. Intuito, sensibilità e passione sono i valori che ci accomunano. Il mio impegno sarà di condurre le imprenditrici verso una progettualità che ci vedrà protagoniste nelle scuole, con percorsi di educazione alimentare, nel sociale, nella tutela dell'ambiente, nella difesa del Made in Italy a tavola".