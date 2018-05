Valentino festeggia 86 anni a Portofino

(ANSA) - PORTOFINO, 10 MAG - Sono in corso a Portofino i festeggiamenti per gli 86 anni dello stilista Valentino Garavani. Già nel borgo da ieri, con il suo yacht TM Blue one ormeggiato in calata, Valentino ha richiamato una sessantina di invitati che stanno festeggiando all'hotel Splendido. Aperitivo in terrazza e poi cena a bordo piscina. Tante le ex modelle, si è parlato anche della presenza di Naomi Campbell ma non ci sono conferme. I festeggiamenti per il compleanno di Valentino dureranno tre giorni. Domani sera la festa si sposterà nella baia di Paraggi in riva al mare.