Nasconde eroina nella canna da pesca

Aveva nascosto 13 grammi di eroina dentro la canna da pesca ma è stato scoperto e arrestato.

L'uomo, 24 anni di Raopallo, ora accusato di spaccio di droga, è stato fermato sul lungomare di Genova, in corso Marconi. I poliziotti del commissariato Centro lo hanno fermato e controllato mentre stava scendendo da un taxi perché uno degli agenti ricordava che mesi prima grazie al fiuto del cane anti droga lo aveva trovato in possesso di eroina. L'arresto è avvenuto alle 12.10 di ieri. L'uomo aveva una canna da pesca telescopica munita di lenza arrotolata alla sagola pronta per essere utilizzata.