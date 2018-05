Crociere, su Msc arriva chef Freixa

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Dopo Carlo Cracco, Joe Bastianich, Roy Yamaguchi, un altro chef stellato sale a bordo delle navi di Msc Crociere: lo spagnolo Ramon Freixa. Lo ha annunciato Msc Crociere, precisando che il progetto di Freixa prevede piatti ideati appositamente. "Siamo lieti di dare il benvenuto allo Chef Freixa - ha commentato Gianni Onorato, ceo di MSC Cruises - Si inserisce magistralmente nella nostra line-up di ristoratori internazionali. I loro differenti stili ci permettono di strutturare il progetto di un'esperienza gastronomica unica per gli ospiti. Ramón Freixa è il partner perfetto per noi, condivide la stessa eredità mediterranea della Compagnia". Lo chef spagnolo è noto per la sua capacità di trovare il giusto equilibrio tra tradizione e avanguardia, traendo ispirazione dalle proprie radici mediterranee. Tra le sue "invenzioni", la Pluma Iberica Glassata. E' stato insignito di due stelle Michelin e di "tre soli" della guida spagnola Repsol. MSC lavora per lanciare la prima "crociera gastronomica"