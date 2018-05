Carabinieri incontrano studenti a Genova

Uno show con volti noti della rete e della tv, dai conduttori Cristina Chiabotto e Valerio Staffelli a Rosanna Lambertucci e lo chef Fabio Campoli e atleti anche olimpici dell'Arma come Serena Teo e Claudia Borella per la scherma o il gruppo musicale Ciuffi Rossi: è stata una mattinata di applausi e allegria quella di circa mille studenti di scuole genovesi coinvolte nell'iniziativa nazionale dei carabinieri 'La tua Arma per la sicurezza e l'Ambiente", stamani al Politeama genovese, sponsorizzata da Erg. "Vogliamo farci conoscere senza barriere, oltrepassando gli stereotipi - ha detto il comandante del V reparto dell'Arma dei carabinieri generale Maurizio Stefanizzi -. Ogni carabiniere rappresenta l'Arma che garantisce maggior sicurezza e rispetto dell'ambiente". Stefanizzi ha definito la mattinata "un happening fatto di interazione e gioco costruito su quattro panel (salute, sport, investigazione e ambiente) per far capire che le regole e la legalità rendono il mondo migliore".