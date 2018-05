Arte russa a Genova accademia Glazunov

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Le vite dei santi, i grandi paesaggi russi, ma anche i ritratti dei personaggi della storia e della cultura sono solo alcuni dei soggetti delle tele che fanno parte della mostra 'Haec est civitas mea', curata da Ivan Glazunov, figlio del grande pittore russo Ilja Glazunov, inaugurata oggi a Genova, nelle sede di Satura art gallery, in piazza Stella a Genova. Fino al 9 giugno sono esposte 32 tele, di grandi dimensioni, tutte opere degli allievi dell'Accademia Russa di pittura, scultura e architettura fondata nell''87 da Ilja Glazunov. Le opere testimoniano un nuovo fermento artistico russo, giovani pittori alla riscoperta delle tradizioni artistiche del loro paese nelle quali si nota come i grandi pittori italiani abbiano influenzato questi artisti: colori usati con maestria, pennellate nette che mettono in risalto ogni particolare, donne dipinte con antico candore.