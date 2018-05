Vandali in sede Lealtà e Azione a Genova

Blitz vandalico la scorsa notte nella sede dell'associazione di estrema destra Lealtà e Azione di via Serra, nel centro di Genova. I vandali hanno rotto il lucchetto della porta e hanno messo a soqquadro il piccolo locale. Il responsabile del circolo, arrivato in sede dopo le 23, ha detto agli investigatori della polizia che potrebbero essere stati rubati una bandiera e un quadro. Sulla parete dei locali è stata tracciata una scritta con spray rosso "Genoa Antifa". Sul posto agenti della Digos e della polizia scientifica. Gli investigatori non escludono che il raid possa essere la risposta dell'ala più oltranzista dei movimenti antifascisti alla commemorazioni al cimitero di Staglieno dei caduti della Repubblica sociale di Salò a cui il Comune di Genova ha partecipato con il consigliere delegato Sergio Gambino che aveva indossato la fascia tricolore al fianco dei militanti di Lealtà e Azione.