Presto a Genova semafori intelligenti

(ANSA) - GENOVA, 9 MAG - Potrebbero essere installati molto presto agli incroci più pericolosi di Genova i semafori di nuova generazione T-red in grado di registrare l'infrazione di chi, alla guida di mezzi a quattro o due ruote, passi con il rosso.

Ad annunciarlo, oggi durante una commissione consiliare sul tema della sicurezza stradale, il nuovo comandante della polizia locale di Genova, Gianluca Giurato, che proprio ieri ha parlato con l'assessore al Bilancio Paolo Piciocchi per chiedere la disponibilità all'acquisto di questi semafori "intelligenti".

Piciocchi, da parte sua, avrebbe assicurato la possibilità di un investimento. Il comandante Giurato ha portato ad esempio il caso di Pavia, città dove era in servizio fino allo scorso anno, e dove l'installazione dei semafori conosciuti come "T-red" ha portato a una riduzione delle infrazioni: circa 13 al giorno, dalle 15 giornaliere con i semafori standard.