Liguria fa il pieno primati su mare, cultura e anche sagre

La Liguria è prima regione per contributo dell'economia del mare alla crescita del territorio (9,1% del totale imprenditoriale regionale), è la prima in Italia per quota di imprese della cantieristica sul totale della manifattura (1,5% sulla media italiana dello 0,3%) e i porti liguri movimentano circa il 39,4% dei container in transito negli scali nazionali (53,2% se si esclude il transhipment). Sono solo alcuni dei primati messi in evidenza nel rapporto strategico "Liguria 2022", realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Regione Liguria, Compagnia di San Paolo, Duferco Energia, Gruppo ERG, Gruppo Spinelli, Gruppo Messina, Italiana Coke, Villa Montallegro, PSA Voltri-Pra, Ansaldo Energia, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Smart City. La valorizzazione delle competenze della Liguria in tema di economia del mare, turismo e qualità della vita, innovazione, ricerca e tecnologia, sono le competenze individuate per il rilancio strategico della Liguria, partendo proprio dai primati che vanta in questi settori. Non ci sono solo i traffici portuali, la Liguria è la prima regione italiana per le crociere, la seconda per coste protette. Ancora, la prima per numero di Bandiere blu, la terza per numero di stabilimenti balneari e la prima per densità di risorse del patrimonio culturale: "In media ogni Km quadrato del territorio ligure si possono ammirare tre imperdibili testimonianze archeologiche, architettoniche o museali" ricorda il rapporto. Inoltre è la prima per speranza di vita senza limitazioni a 65 anni e la prima per numero di enti certificati Iso. Una curiosità legata al cibo: la Liguria è sul podio anche per rapporto sagre/abitanti e seconda per concentrazione di bar e ristoranti.(ANSA).